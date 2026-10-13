Vaticano destaca a serenidade do Papa ao anunciar intervenção cirúrgica

O secretário de Estado do Vaticano destacou hoje a serenidade do Papa Leão XIV ao anunciar que vai ser operado a um nódulo no pulmão, mostrando-se "confiante que tudo se resolverá o mais rapidamente possível".

"Ficámos todos impressionados com a serenidade com que o Papa anunciou esta intervenção. Esperamos que este problema possa ser resolvido o mais rapidamente possível. Estamos confiantes, mas, naturalmente, acompanhamo-lo com as nossas orações", disse o cardeal italiano Pietro Parolin aos meios de comunicação.

Parolin referiu ainda que viu Leão XIV na tarde de segunda-feira e que conversaram "com muita serenidade", embora tenha confessado estar preocupado.

O secretário de Estado do Vaticano acrescentou, sobre o nódulo detetado, que "graças a Deus, foi logo descoberto. E, normalmente, estas coisas, quando detetadas a tempo, podem ser resolvidas".

O Papa anunciou publicamente no domingo, após a oração do Angelus, que deverá ser submetido a uma cirurgia para remover um nódulo detetado num pulmão que está numa fase inicial e bem localizado.

A deteção do nódulo ocorreu durante um exame médico de rotina, segundo a assessoria de imprensa do Vaticano. As mesmas fontes disseram que o Papa será internado hoje na Policlínica Gemelli, em Roma, ao meio-dia.

Leão XIV cancelou todas as suas audições até à próxima terça-feira, 20 de outubro, devido ao internamento, uma vez que se prevê uma convalescença de cerca de uma semana.