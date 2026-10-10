Bom dia!

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste sábado, 10 de Outubro, dá conta de um Curso de Sobrevivência. Em Lisboa, um quarto custa, em média, 550 euros e pode chegar aos 1.150. O DIÁRIO acompanhou estudantes madeirenses que trocaram a Região pela capital e enfrentam agora os desafios do alojamento e a adaptação a uma nova vida longe de casa, para ler nas páginas 4 a 7.

Câmaras recebem mais dinheiro

Nas páginas 8 e 9 do DIÁRIO, saiba que a proposta de Orçamento do Estado prevê 114,1 milhões de euros para os 11 municípios da Madeira, mais 5,9% do que este ano. As 54 freguesias terão quase oito milhões.

257 mil euros para afastar gaivotas

Em destaque, leia que a APRAM abriu concurso para manter o controlo das gaivotas através de aves de rapina durante mais três anos. O método é utilizado há mais de uma década.

Greve cancela cirurgias e deixa exames por fazer

Paralisação dos técnicos de diagnóstico e terapêutica afectou vários serviços. Sindicato aponta adesão superior a 90%, enquanto o SESARAM contabiliza 77%.

Ex-polícia apanha nove anos por tráfico

Cocaína chegava da Guatemala em encomendas postais. Mulher e sogra também foram condenadas por branqueamento de capitais, mas com penas suspensas. Saiba ainda que os três detidos no aeroporto ficam em prisão preventiva.

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