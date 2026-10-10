Serviço de Finanças muda para o n.º 18 da Travessa dos Reis

O Serviço de Finanças do Funchal 2, actualmente instalado no n.º 6 da Travessa dos Reis, vai funcionar temporariamente no n.º 18 da mesma rua, a partir de segunda-feira, 12 de Outubro, devido a obras de melhoramento.

A mudança abrange os serviços de atendimento, enquanto a tesouraria passará para as novas instalações apenas a partir de quinta-feira, 15 de Outubro.

Segundo nota do Gabinete do Secretário Regional das Finanças, os trabalhos "deverão estar concluídos num prazo estimado de oito dias".

A alteração temporária pretende garantir a continuidade do atendimento ao público durante a execução das obras.