Serviço de Finanças muda para o n.º 18 da Travessa dos Reis
Mudança temporária devido a obras começa segunda-feira, 12 de Outubro. Tesouraria só muda a 15
O Serviço de Finanças do Funchal 2, actualmente instalado no n.º 6 da Travessa dos Reis, vai funcionar temporariamente no n.º 18 da mesma rua, a partir de segunda-feira, 12 de Outubro, devido a obras de melhoramento.
A mudança abrange os serviços de atendimento, enquanto a tesouraria passará para as novas instalações apenas a partir de quinta-feira, 15 de Outubro.
Segundo nota do Gabinete do Secretário Regional das Finanças, os trabalhos "deverão estar concluídos num prazo estimado de oito dias".
A alteração temporária pretende garantir a continuidade do atendimento ao público durante a execução das obras.