Madeira entrega 140 rádios para comunicações de emergência

As comunicações das equipas de emergência na Madeira vão ser reforçadas com 140 novos rádios: 90 portáteis e 50 móveis.

Os equipamentos, destinados ao Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP), representam um investimento de 237.656 euros do Orçamento Regional.

A entrega decorreu numa cerimónia promovida pela Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil nas instalações do Serviço Regional de Protecção Civil. Os rádios vão apoiar a comunicação e a coordenação entre os agentes de protecção civil e de segurança durante operações de emergência.

Madeira com novo sistema regional de alerta e aviso à população Serviço de Protecção Civil avança com a operacionalização do novo sistema de alerta perante a iminência ou ocorrência de acidentes graves ou catástrofes

Madeira vai enviar alertas de emergência por SMS A população na Madeira vai receber avisos por SMS em situações de risco ou emergência. O sistema abrangerá residentes, visitantes e turistas, independentemente da nacionalidade ou de terem um serviço móvel contratado em Portugal, em português e em inglês.