Como vão funcionar os alertas de emergência por SMS na Madeira?

A Região Autónoma da Madeira vai passar a poder enviar avisos de risco e emergência por SMS para os telemóveis que se encontrem na área afectada.

Os protocolos assinados com a NOS, a MEO e a Vodafone permitem operacionalizar esta componente do Sistema Regional de Monitorização e Comunicação de Risco, Alerta Especial e Aviso à População.

Quem recebe os avisos?

Recebem a mensagem os telemóveis localizados na área definida para cada alerta, independentemente da operadora utilizada. O sistema abrange residentes e visitantes, portugueses ou estrangeiros, e não exige inscrição prévia nem a instalação de aplicações.

Os visitantes com telemóveis estrangeiros receberão os avisos em inglês. O envio fica limitado à Região Autónoma da Madeira e a área abrangida será definida em função do risco, podendo incluir a ilha da Madeira, o Porto Santo ou ambas.

Quanto custa receber a mensagem?

O aviso é gratuito para quem o recebe. As operadoras comprometem-se a dar prioridade à difusão das mensagens, a qualquer hora, para que cheguem à população quando forem necessárias.

Que informação terá o SMS?

A mensagem deverá indicar, de forma clara, o que está a acontecer, onde se verifica o risco, durante quanto tempo se prevê a situação, que medidas de protecção devem ser adoptadas e qual a entidade responsável pelo aviso.

O sistema prevê dois tipos de comunicação: avisos preventivos, quando o risco aumenta, e avisos de acção, quando é necessário que a população adopte medidas concretas.

Que aspecto poderá ter um aviso?

Um exemplo apresentado pelo Serviço Regional de Protecção Civil refere-se ao risco extremo de incêndio rural na Madeira. A mensagem poderá alertar para o perigo, indicar a área afectada e recomendar que não se faça fogo em espaços rurais, remetendo para os canais oficiais para mais informação.

Madeira vai enviar alertas de emergência por SMS A população na Madeira vai receber avisos por SMS em situações de risco ou emergência. O sistema abrangerá residentes, visitantes e turistas, independentemente da nacionalidade ou de terem um serviço móvel contratado em Portugal, em português e em inglês.