Madeira vai enviar alertas de emergência por SMS

A população na Madeira vai receber avisos por SMS em situações de risco ou emergência. O sistema abrangerá residentes, visitantes e turistas, independentemente da nacionalidade ou de terem um serviço móvel contratado em Portugal, em português e em inglês.

A medida será operacionalizada através de protocolos assinados hoje entre o Serviço Regional de Protecção Civil e as operadoras MEO, NOS e Vodafone. As mensagens serão enviadas em português ou inglês, segundo os critérios técnicos definidos para identificar os destinatários.

Micaela Freitas, secretária regional de Saúde e Protecção Civil, afirmou que os protocolos são “uma etapa determinante na implementação do novo sistema regional de monitorização e comunicação de risco, alerta especial e aviso à população”.

O mecanismo pretende reforçar “a rapidez, o alcance e a eficácia da informação transmitida à população em situações de perigo”, permitindo que os cidadãos recebam orientações e adoptem comportamentos de autoprotecção.

A assinatura dos acordos integra o programa da semana dedicada ao Dia Internacional para a Redução do Risco de Catástrofes, assinalado hoje. O calendário para a entrada em funcionamento do sistema não foi divulgado.

A cerimónia de assinatura de protocolos com as operadoras esta manhã no Serviço Regional de Protecção Civil.