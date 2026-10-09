DIÁRIO celebra 150 anos com a rádio na rua e os leitores por perto

A TSF-Madeira realizou, durante o dia de hoje, uma emissão especial em directo da Rua Dr. Fernão de Ornelas, no Funchal, integrada nas comemorações dos 150 anos do DIÁRIO de Notícias da Madeira.

A manhã começou, às 9 horas, com Susana Pimenta, directora de marketing, Ricardo Silva, director comercial, Eurico Jardim, director técnico e João Teles, director administrativo e financeiro. Às 10 horas, a emissão prosseguiu com Rúben Santos, chefe de redacção, Jorge Freitas Sousa, editor principal e Carolina Rodrigues, editor digital.

Ver Galeria

Pelas 11 horas, um flashmob levou animação à rua, num momento explicado por Duarte, conhecido como Emplastro.

Ver Galeria

Às 11h30, a conversa centrou-se no percurso do jornal, com a participação do antigo jornalista Saturnino Sousa e de Marco Gomes, da Imprinews e da SDIM. Ao meio-dia, foi a vez dos parceiros Sérgio Nóbrega, da Mesclarte, e Marisa Romão, da Ponto e Vírgula, acompanhados pelo comentador Joaquim Sousa.

Durante a tarde, a emissão deu espaço aos leitores que participam através de cartas e da rubrica 'Flagrante', com Ilídio Martins e Duarte Melim, às 14 horas. Uma hora depois, estiveram em destaque os projectos Lala Studio, representado por Leandro, e Decocartoon, por Eder Luís, da arte e produçaõ do DIÁRIO.

Às 16 horas, a emissão dedicou-se à opinião e às colunas, com João Paulo Marques, Nuno Morna e Paulo Pita da Silva. O último segmento, às 17 horas, foi dedicado aos podcasts, com Amanda Vieira, Manuel Gonçalves e Sérgio Gonçalves.