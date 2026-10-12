Agricultores exigem 140 ME ao Governo para recuperar competitividade

Cerca de 150 dirigentes associativos agroflorestais exigiram hoje ao Governo apoios para compensar o aumento dos custos de produção e recuperar a competitividade face a Espanha, numa concentração junto à Assembleia da República (AR), em Lisboa.

Uma delegação liderada pelo presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) deslocou-se ao parlamento, para exigir ao Governo medidas de compensação ao setor no valor de 140 milhões de euros para criar condições de competitividade para o setor.

Para a confederação liderada por Álvaro Mendonça e Moura, esta é uma "resposta indispensável para compensar o agravamento dos custos de produção e atenuar a competitividade perdida" face ao país vizinho.

Em causa, estão medidas de apoio aos agricultores, perante a "insuficiência" dos apoios aos combustíveis e fertilizantes e a "ineficácia na utilização plena dos instrumentos europeus disponíveis".