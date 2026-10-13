PSD propõe criação de medalhas de mérito e emergência e protecção civil na Madeira

O segundo ponto da Ordem de Trabalhos de hoje da ALRAM é a “apreciação na generalidade do projecto de decreto legislativo regional, da autoria do PSD, intitulado ‘Regime da atribuição da Medalha de Mérito de Emergência e Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira’.

O documento é apresentado pela deputada Joana Silva, que destaca as condições específicas da Região que exigem mais ainda de quem se dedica à Protecção Civil.

Manuela Gonçalves (CH) contestou o facto de decisão final de atribuição depender do Governo Regional.

Miguel Castro (deputado não inscrito) também manifestou perplexidade por a atribuição das medalhas ficar dependente do Governo Regional. "Qual será a prova mínima para condecorar alguém?"

Joana Silva fez questão de esclarecer que não se trata de uma medalha para bombeiros, mas para qualquer pessoa entidade, que se notabilize nas áreas da emergência e protecção civil.

O Víctor Freitas disse que o PS acompanha a proposta dos social-democratas e deu vários exemplos em que os agentes de protecção civil se destacaram, mas não deixou de fora a recusa histórica dos governos PSD em não utilizar maios aéreos de combate a incêndios na Madeira.