Depois do PSD, CH e PS terem manifestado adesão à proposta de criação da medalha de mérito e emergência e protecção civil na Madeira, foi a vez das demais forças política fazerem o meso.

Gonçalo Maia Camelo (IL) disse que o diploma não tem nada de polémico, já existe no continente e, “em bom rigor, já existe na Madeira”, através da medalha de bons serviços autonómicos. Mas, o que interessa, diz o deputado, não é criar medalhas, mas dar boas condições de actuação à protecção civil.

Lina Pereira (JPP) disse que qualquer instrumento que valorize quem está na linha da frente tem o apoio do JPP. Mas, para o partido, não se trata de algo isolado, antes “uma prática constante”. A deputada disse que o PSD tanto gosta de dar o exemplo de Santa Cruz, então que olhe para o município nestas questões. O JPP diz que a Câmara de Santa Cruz foi a primeira do País a passar os bombeiros municipais a sapadores.

O JPP deu um conjunto de exemplos, incluindo a nível nacional, de medidas do partido a favor da valorização dos bombeiros e demais agentes de protecção civil. Um dos casos destacados foi o dos bombeiros de Machico. A iniciativa para resolver o caso foi, garante do JPP, com oposição do PSD e “conivência” do PS.

Lina Pereira disse que a proposta basicamente copia o regime nacional da medalha de protecção e socorro, nacional, o que implicaria acusações de plágio, por parte do PSD, se a proposta fosse da oposição.

O JPP também pretende maior participação dos municípios na atribuição das medalhas, como também os próprios bombeiros.