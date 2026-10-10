Governo do Panamá declara estado de emergência após sismos

O Governo do Panamá declarou hoje estado de emergência, após os tremores secundários de dois fortes sismos registados na sexta-feira, que provocaram danos em todas as províncias e em dois territórios indígenas.

De acordo com a agência de notícias Associated Press, o ministro da Presidência, Juan Carlos Orillac, anunciou o estado de emergência durante uma conferência de imprensa, na Cidade do Panamá, afirmando que entre as infraestruturas danificadas contam-se habitações, escolas, unidades de saúde, estradas e hotéis.

Os sismos registados no Panamá na sexta-feira, de magnitude 7,7 e 6,6 na escala de Richter, levaram ao colapso de edifícios perto do epicentro e à evacuação de várias povoações por todo o país.

Entretanto, registaram-se mais de cem réplicas, algumas com magnitudes de 5,8, 5,5 e 5,2.

O primeiro sismo, também sentido na vizinha Colômbia, teve epicentro a cerca de dez quilómetros da comunidade de Pitaloza Arriba, na província central de Herrera, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Este sismo ocorreu a uma profundidade de 10 quilómetros.

De acordo com a vice-diretora do Sistema Nacional de Proteção Civil, Malitzie Rivera, em declarações aos jornalistas, há registo de 27 feridos, com lesões que variam entre ligeiras e moderadas.

A responsável disse ainda que centenas de casas ficaram danificadas, tendo a maior parte dos danos sido registados nas províncias centrais de Veraguas, Herrera, Cocle e Los Santos.

A Proteção Civil contabilizou cerca de 420 habitações e aproximadamente o mesmo número de escolas públicas danificadas, havendo ainda pelo menos sete hotéis, 13 igrejas e nove pontes afetados pelos sismos.

Entretanto, a Comissão Europeia mostrou-se hoje disponível para ajudar o Panamá a superar os efeitos dos sismos, caso seja solicitada ajuda internacional, manifestando solidariedade para com os afetados.

Fica assim em aberto a possibilidade de Bruxelas ativar mecanismos de assistência caso as autoridades do Panamá necessitem de ajuda internacional.