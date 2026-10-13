Assembleia analisa voto de solidariedade com a população do Porto Santo pela interrupção da ligação ferry

Gonçalo Leite Velho (PS) apresentou um voto de solidariedade para com a população do Porto Santo, pela interrupção das ligações marítimas “Voto de solidariedade ‘Com a população do Porto Santo perante a interrupção da ligação marítima do ‘Lobo Marinho’”). O deputado diz que o Porto Santo e a Madeira precisam de “uma verdadeira auto-estrada marítima”.

Carlos Silva (JPP) interveio para dizer que a questão que se levanta não é aa avaria do navio, mas o que se faz perante essa avaria. O deputado elencou um vasto conjunto de constrangimentos e disse ser necessário pensar em soluções de longo prazo. “Temos Janeiro em Outubro, quando os deputados faziam um último esforço…”

O JPP diz que os acidentes acontecem, mas “a população do Porto Santo precisa de mais (…), de soluções robustas”.

Manuela Gonçalves (CH) critica a falta de acção do Governo regional e disse estar em causa “um direito básico de coesão territorial”.

“O Porto Santo não é uma colónia de férias para discursos políticos.”

Miguel Castro (Deputado não inscrito) defendeu que todos os deputados têm dever de solidariedade para com todos os porto-santenses. Também o deputado deu vários exemplos dos constrangimentos que resulta da ausência de ligação marítima.

Gonçalo Maia Camelo (IL) diz que o voto parte de uma situação real e disse justificar-se e dever-se a solidariedade, mas o deputado tem dúvida de que o voto tenha qualquer resultado prático.

Carla Rosado (PSD) lembrou as medidas de mitigação dos constrangimentos resultantes da interrupção das ligações. A deputada diz que a população exige mais do que solidariedade pontual. “A população quer a resolução dos seus problemas”.

Do lado da bancada do PSD há adesão à solidariedade, não apenas quando surge um problema, mas 365 dias.

Sara Madalena (CDS) disse discordar de um voto de solidariedade motivado por “Uma causa de força maior” (avaria). A deputada lembrou a medida de mitigação de criação de lugares extra na ligação aérea.