Chega propõe voto de louvor a Madalena Costa na Assembleia da República

O grupo parlamentar do Chega na Assembleia da República apresentou um voto de louvor à patinadora madeirense Madalena Costa, pela conquista do bicampeonato mundial sénior de patinagem artística livre, nos ‘World Skate Games’ de 2026, realizados em Assunção, no Paraguai.

Em nota enviada às redacção, o partido recorda que, aos 17 anos, a atleta do Sporting Clube Santacruzense conquistou o seu segundo título mundial sénior, com 264 pontos, estabelecendo um novo máximo na competição. No seu palmarés conta já com quatro títulos mundiais, dois juniores e dois seniores, além de dois títulos europeus seniores.

Para o deputado Francisco Gomes, a jovem é um "exemplo extraordinário de talento e determinação", considerando que "o mínimo que o Parlamento pode fazer é homenagear uma jovem que leva o nome da nossa terra aos lugares mais altos do desporto mundial", refere, citado no comunicado.

O parlamentar destaca igualmente o trabalho do clube, dos treinadores e de todos os que contribuíram para a formação da atleta, defendendo um maior reconhecimento do mérito desportivo, sobretudo em modalidades com menor visibilidade e recursos.

"Portugal tem de saber reconhecer os seus campeões, sobretudo aqueles que, longe dos holofotes, trabalham para representar o País", sublinha Francisco Gomes.