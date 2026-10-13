Saiba o que hoje é notícia

O Papa Leão XIV é hoje internado ao fim da manhã, no hospital Gemelli, em Roma, para ser submetido a uma cirurgia de remoção de um nódulo pulmonar.

O Vaticano não especificou se a cirurgia irá decorrer ainda hoje ou depois, informando, porém, que as audiências do Papa estão canceladas até 20 de outubro.

Leão XIV, de 71 anos, anunciou no domingo que iria ser operado "nos próximos dias" a um nódulo "circunscrito ao pulmão", que foi detetado "numa fase muito inicial", um primeiro alerta de saúde após 17 meses de um pontificado de ritmo intenso.

Após a oração do Angelus, na Praça de São Pedro, Leão XIV indicou que o nódulo pulmonar foi identificado em exames de saúde recentes e que está "bem localizado" para ser removido.

Tradicionalmente, o hospital romano Gemelli, onde será realizado o procedimento, recebe os papas para tratamentos médicos desde o tempo de João Paulo II (1978-2005).

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O festival Vistacurta, do Cine Clube de Viseu, dá início a uma edição que conta com 18 curtas-metragens em concurso, selecionadas a partir de 350 candidatas.

Com duas competições, dedicadas a produção local e a produção nacional, com um prémio de 1.500 euros cada, o festival tem como júri a realizadora Francisca Marvão, o ilustrador Delfim Ruas e Inês Ferreira, enquanto sócia do cineclube.

O festival vai realizar-se até sábado em espaços distintos da cidade de Viseu, como o Teatro Viriato, o auditório do Instituto Português do Desporto e Juventude, o espaço Carmo 81 e ainda a sede da associação Fora do Rebanho.

DESPORTO

O Sporting vai tentar somar hoje a segunda vitória na presente edição da Liga dos Campeões de futebol, ao visitar os franceses do Lens, em jogo da segunda jornada da prova.

Os vice-campeões nacionais, que se estrearam na 'Champions' com uma vitória por 3-1 na receção aos turcos do Galatasaray, atravessaram recentemente uma fase conturbada na Liga, que os atirou para o terceiro lugar na prova, mas terminaram na sexta-feira com um ciclo negativo de dois empates no campeonato, ao vencerem por 3-1 no estádio do Sporting de Braga, num jogo em que até chegaram ao intervalo em desvantagem.

O Lens também não atravessa um momento bom no campeonato, sendo atualmente 10.º classificado e tendo já trocado o treinador alemão Dino Toppmöller pelo adjunto Yannick Cahuzac, embora também tenha quebrado na sexta-feira uma série de quatro partidas sem vencer, ao bater o Lyon, orientado pelo português Paulo Fonseca, por 2-1.

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A seleção portuguesa feminina de futebol pode assegurar hoje a presença na fase seguinte de apuramento para o Mundial2027, ao receber a Irlanda do Norte em Portimão, em encontro da segunda mão do caminho um do primeiro play-off de qualificação, em que gere uma vantagem de 4-0.

Quatro dias depois da goleada em Larne, o conjunto orientado por Francisco Neto reencontrará as norte-irlandesas a partir das 19:15, no Estádio Municipal de Portimão, num jogo arbitrado pela italiana Silvia Gasperotti.

Na próxima fase, também disputada a duas mãos e agendada para 26 de novembro e 05 de dezembro, as lusas, caso confirmem a passagem à fase seguinte, podem enfrentar Croácia ou Islândia, que voltam a medir forças hoje, após o triunfo fora das islandesas (4-0).

INTERNACIONAL

A coligação intersindical de estudantes e profissionais convocou para hoje uma nova jornada de protestos e de greve em França.

A mobilização ocorre num contexto de fortes protestos no país, iniciados em finais de setembro com os alunos do ensino secundário, estudantes universitários e profissionais do setor da educação a exigirem um reforço de verbas para o ensino público e a contratação urgente de pessoal para resolver a escassez de docentes.

Esta jornada acontece depois de o Governo francês ter anunciado, na quinta-feira, que ia disponibilizar três mil professores para preencher vagas disponíveis em liceus cujas situações são consideradas mais urgentes e autorizar a contratação de docentes adicionais sempre que necessário. Os promotores do movimento estudantil mantêm a exigência de um investimento extra de 10 milhões de euros nos liceus do país.

A expectativa do executivo é que este plano consiga acalmar de alguma forma os estudantes, cujos protestos nas últimas semanas encerraram centenas de liceus e foram marcados por distúrbios -- com estudantes, professores e agentes da polícia feridos - e milhares de detenções.

A atuação das forças policiais e o "uso desproporcional da força" também suscitou críticas.

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O Rei Felipe VI faz hoje a primeira visita em 20 anos de um chefe de Estado espanhol a Ceuta, cuja soberania é reivindicada por Marrocos e onde em julho entraram ilegalmente mais de 70.000 pessoas.

Felipe VI, que foi proclamado Rei, em 2014, vai dormir na cidade, pelo que será também o primeiro chefe de Estado de Espanha a dormir no enclave espanhol no norte de África desde 1927.

O ocorrido em Ceuta no final de julho e a crise no terreno que desencadeou - com milhares de pessoas a continuarem ilegalmente na cidade, um aumento da tensão entre a população e os migrantes e relatos de alguns episódios de violência - mantêm-se até hoje no centro do debate público e político em Espanha, com o Governo do socialista Pedro Sánchez a ser alvo de críticas generalizadas, da esquerda e da direita.

Depois da visita de hoje a Ceuta, Felipe VI segue, na quarta-feira, para Melilla, o outro enclave de Espanha no norte de África.

SOCIEDADE

O novo diretor nacional da Polícia de Segurança Pública, superintendente-chefe Pedro Moura, toma hoje posse, substituindo Luís Carrilho, que estava no cargo desde maio de 2024.

Pedro Moura, que era desde 2024 coordenador-geral da Unidade de Coordenação de Fronteiras e Estrangeiros do Sistema de Segurança Interna, vai tomar posse numa cerimónia presidida pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, no salão nobre do Ministério da Administração Interna.

Para a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP), o novo diretor nacional da PSP assume funções num contexto "de forte contestação" pela valorização salarial e "numa fase complexa e exigente para a instituição".

A ASPP/PSP considera que Pedro Moura terá de lidar com grandes dificuldades e adotar uma posição firme para exigir ao Governo os recursos e investimentos necessários.

O maior sindicato da PSP vai pedir uma audiência urgente para transmitir as suas preocupações e apelar a uma melhoria nas condições profissionais, numa altura em que continuam as negociações com o Governo e os protestos conjuntos entre polícias e militares da GNR.