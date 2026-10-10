Presidência irlandesa da UE apresenta hoje proposta revista para orçamento até 2034

A presidência irlandesa do Conselho da União Europeia (UE) apresenta hoje uma proposta sobre o orçamento comunitário de 2028-2034, num contexto de divergências entre os países que pedem manutenção de fundos e os que exigem cortes.

Em causa está o documento que estabelece uma base para as negociações entre os Estados-membros dos próximos meses, que será apresentado pelo ministro irlandês para os Assuntos Europeus, Thomas Byrne, numa conferência de imprensa marcada para as 11:00 em Bruxelas (10:00 em Lisboa).

A proposta revista, que deverá incluir novas fontes de receitas próprias para financiar o orçamento comunitário, surge antes da reunião do Conselho Europeu da próxima semana, dedicada, entre outros temas, ao próximo Quadro Financeiro Plurianual (QFP), que definirá as prioridades e os limites de despesa da UE entre 2028 e 2034.

Os países da UE continuam divididos sobre a dimensão global do orçamento, o financiamento das novas prioridades europeias e a distribuição dos recursos entre a coesão, a agricultura, a competitividade, a defesa e a ação externa.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O Museu da Terra de Miranda, em Miranda do Douro, no distrito de Bragança, reabre hoje com um programa gratuito que se estende até domingo, depois de quatro anos encerrado para obras de requalificação e ampliação.

O programa de reabertura inicia-se às 16:00 e prevê a apresentação de uma performance comunitária intitulada "L'AMPEÇO", criada com as comunidades locais sob orientação artística da Ondamarela.

O museu apresenta também a exposição temporária "Ramos de Oferenda da Terra de Miranda", dedicada a esta tradição.

Entre as 18:00 e as 23:00 de hoje há uma festa na Praça D. João II, enquanto no domingo, às 16:00, se realiza uma visita guiada de "Loas cantadas" pelo Grupo Etnográfico do Centro Cultural de Sendim.

DESPORTO

O campeão FC Porto procura manter o percurso 100% vitorioso na edição 2026/27 da I Liga portuguesa de futebol, defrontando o promovido Marítimo, no Funchal, em encontro da oitava jornada.

Os 'dragões' somam por vitórias os sete jogos disputados, sendo que, na última ronda, em 20 de setembro, bateram em casa o Benfica, cedo reduzido a 10 unidades, por 3-1.

A formação comandada pelo italiano Francesco Farioli parte para o jogo nos Barreiros três pontos à frente do Sporting, que na sexta-feira venceu por 3-1 em Braga, e cinco face ao Benfica, anfitrião no domingo do Vitória de Guimarães.

Por seu lado, o Marítimo, que está no grupo dos décimos colocados, ao lado de Alverca e Moreirense, vai numa série de cinco encontros sem ganhar, depois de ter começado o campeonato com dois triunfos (1-0 ao Casa Pia e 2-1 em Famalicão).

Os outros dois jogos do dia arrancam às 20:30, com o sensacional Santa Clara, quarto, com 15 pontos, no reduto do Casa Pia, penúltimo, com quatro, e o Académico de Viseu, no grupo dos quintos, com 11, a receber o Estoril Praia, último, com dois.

ECONOMIA

O 15.º Congresso da UGT arranca hoje na Figueira da Foz, quase quatro meses após o 'chumbo' da lei laboral, numa reunião que será marcada pela escolha do sucessor de Lucinda Dâmaso na presidência da central sindical.

Sob o mote "Juntos por um Futuro mais Justo", a reunião magna da central sindical chegou a estar prevista para abril deste ano, mas foi adiada devido a questões logísticas.

O arranque do 15.º Congresso da UGT será marcado pela intervenção da ministra do Trabalho Solidariedade e Segurança Social, numa reunião que acontece após um longo período de negociações em torno da revisão da legislação laboral, que terminaram sem acordo entre Governo e parceiros sociais e com a proposta a ser rejeitada no parlamento.

Além de Rosário Palma Ramalho, na sessão de abertura estão ainda previstas as intervenções do ex-líder do PSD e presidente da Câmara da Figueira da Foz Pedro Santana Lopes, da presidente da UGT, Lucinda Dâmaso, e do secretário-geral da UGT, Mário Mourão.

Outro dos pontos que irão marcar o Congresso será a escolha do novo presidente da UGT, dado que a ex-vice presidente do PSD Lucinda Dâmaso, que está no cargo desde 2013, está de saída.

Dentro da UGT há um acordo implícito que dita que os Trabalhadores Social Democratas (TSD) indicam o candidato a presidente e a tendência socialista escolhe o candidato a secretário-geral, ainda que os estatutos sinalizem que podem apresentar-se outros candidatos no congresso da central, desde que reúnam os apoios necessários (20% dos delegados), o que nunca aconteceu na história da UGT.

A ex-autarca e presidente do STE Rosa Sousa é a candidata indicada pela tendência social-democrata a presidente da UGT, confirmou a própria à Lusa na quarta-feira, depois de o nome de Francisco Pimentel não ter reunido consenso.

INTERNACIONAL

O antigo presidente norte-americano Barack Obama é hoje o orador principal na sexta edição do evento "Game Changers Forum", em Lisboa, quando falta menos de um mês para as eleições intercalares dos Estados Unidos.

Durante o encontro, mais de 30 personalidades nacionais e internacionais participam em debates sobre os mundos da política, economia, tecnologia, empreendedorismo e inovação, terminando com um diálogo com o antigo presidente democrata.

A intervenção do 44.º presidente dos EUA (2009-2017) será dedicada à liderança, resiliência e impacto, num evento aberto ao público.

POLÍTICA

A Comissão Nacional do PS reúne-separa analisar a proposta de Orçamento do Estado para 2027 e a posição do partido, documento em relação ao qual o líder socialista já defendeu a viabilização através da abstenção.

A reunião do órgão máximo do PS entre congressos está marcada para as 10:45, num hotel em Lisboa, sendo a intervenção inicial do secretário-geral socialista, José Luís Carneiro, aberta à comunicação social.

Da agenda da Comissão Nacional do PS, convocada pelo presidente do partido, Carlos César, faz parte a análise da proposta do OE2027 e da posição do PS sobre esta proposta do Governo.

Também as alterações ao regime do arrendamento urbano serão discutidas pelos socialistas, uma proposta do Governo que está no parlamento para discussão na especialidade e em relação à qual há um acordo assinado entre PSD e Chega.

SOCIEDADE

A 3.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES) arranca hoje, depois de quase 60 mil estudantes terem já sido colocados nas duas primeiras fases, tendo ficado por preencher 4.069 vagas no sistema público.

Esta é a última oportunidade de colocação através do CNAES e termina na segunda-feira, último dia de inscrição para a 3.ª fase.

O ministério da Educação divulgou na sexta-feira as vagas disponíveis para esta fase, que podem ser consultadas no 'site' www.dges.pt.

Apesar dos problemas com o novo modelo de classificação digital dos exames nacionais do ensino secundário, que atrasaram a divulgação das notas, este ano voltou a registar-se um aumento de candidatos e inscritos.

Nas duas primeiras fases do CNAES foram colocados 59.107 estudantes: 49.991 ingressaram na 1.ª fase e 9.116 na 2.ª.

A plataforma "Não dá mais para viver assim" promove hoje protestos em Aveiro, Braga, Lisboa e Porto contra o aumento do custo de vida e da habitação.

O início dos protestos está marcado para as 15:30 na Praça Doutor Joaquim de Melo Freitas, em Aveiro, e para as 17:00 em Braga, junto ao coreto da Avenida Central, em Lisboa, no Largo do Intendente, e no Porto, na Praça Dom João.

"Estamos há anos a ser 'esmifrados' pelo aumento dos preços da habitação e do custo de vida", escreve o movimento em comunicado, sublinhando a mensagem que dá nome à plataforma: "Não dá mais para viver assim!".

Entre as reivindicações, o coletivo pede o controlo dos preços dos bens essenciais e dos combustíveis, impostos sobre os lucros extraordinários das grandes empresas do setor bancário, energético e da distribuição, e medidas que respondam à crise na habitação.