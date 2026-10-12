Miguel Castro propõe voto de congratulação pelos 78 anos da Escola de Enfermagem de São José de Cluny

O deputado não inscrito Miguel Castro propôs à Assembleia Legislativa da Madeira um voto de congratulação pelo 78.º aniversário do reconhecimento oficial da Escola Superior de Enfermagem de São José de Cluny, assinalado esta terça-feira, 13 de Outubro.

Escola de Enfermagem de São José de Cluny assinala 78 anos Instituição madeirense destaca a expansão da oferta formativa, a aposta na investigação e a inovação pedagógica, com a Sala Multifuncional integrada no projecto Pedagogia XXI

Numa nota remetida, a iniciativa destaca o contributo da instituição para a formação de várias gerações de enfermeiros e para a qualidade dos cuidados de saúde na Região, através de um modelo de ensino que, segundo o parlamentar, alia o conhecimento científico e técnico ao respeito pela dignidade humana.

No âmbito desta iniciativa, Miguel Castro manifestou também solidariedade com os profissionais de Enfermagem, reconhecendo as dificuldades logísticas e os constrangimentos que enfrentam diariamente no desempenho das suas funções. Para o deputado, o reconhecimento do trabalho dos enfermeiros deve ser acompanhado pela atenção às condições em que exercem a profissão, nomeadamente através da disponibilização de meios adequados e de uma organização dos serviços que permita prestar cuidados seguros, de qualidade e próximos dos doentes.

O parlamentar dirigiu ainda uma palavra de reconhecimento às Irmãs de São José de Cluny e à comunidade académica da escola, pelo trabalho desenvolvido na preparação de profissionais para responder às necessidades da população.