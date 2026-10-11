PSD apresenta voto de congratulação pelos 150 anos do DIÁRIO

O Grupo Parlamentar do PSD/Madeira vai assinalar os 150 anos do DIÁRIO com a apresentação de um Voto de Congratulação na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, destacando o papel do jornal na história da Região e no acompanhamento dos principais momentos da vida dos madeirenses.

Em comunicado, os social-democratas salientam que o percurso do DIÁRIO:

São 150 anos de um percurso que atravessou diferentes gerações, regimes políticos e profundas transformações da sociedade, mantendo um lugar de referência na imprensa regional e um contributo indiscutível para a afirmação da liberdade de expressão, do pluralismo e da democracia Grupo Parlamentar do PSD/Madeira

O PSD/Madeira destaca ainda os desafios que actualmente se colocam à comunicação social, nomeadamente a "disseminação da desinformação", a "fragilização da confiança nas instituições" e as "ameaças à independência e à sustentabilidade do jornalismo".

Neste contexto, o grupo parlamentar sublinha a importância do "rigor", da "credibilidade" e da "responsabilidade" na actividade informativa, defendendo a preservação destes valores num tempo marcado pela rapidez da circulação da informação.

Os social-democratas dirigem também uma palavra de reconhecimento a todos os que contribuíram e continuam a contribuir para a história do DIÁRIO, considerando que os 150 anos do jornal fazem parte da memória colectiva da Madeira.

Na nota, o PSD/Madeira defende que "a liberdade de imprensa não é apenas uma conquista da democracia, mas uma condição indispensável à sua sobrevivência".