Comando Operacional da Madeira muda de responsável na próxima quinta-feira

O Comando Operacional da Madeira vai ter um novo responsável a partir da próxima quinta-feira, 15 de Outubro. O tenente-general Paulo Lopes da Silva deixa o cargo, sendo rendido pelo major-general Gilberto Lopes Garcia.

Paulo Lopes da Silva foi promovido a tenente-general há poucos dias, através do Decreto do Presidente da República n.º 149/2026, publicado em 6 de Outubro.

Foto Academia Militar

A mudança na estrutura de comando das Forças Armadas na Região será assinalada com uma cerimónia de rendição, que terá lugar na Madeira.

Por ocasião da cessação de funções, Paulo Lopes da Silva foi recebido, hoje, pelo Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, numa audiência de despedida.

O Comando Operacional da Madeira integra a estrutura do Estado-Maior-General das Forças Armadas e tem responsabilidades no âmbito do comando operacional conjunto na Região, assegurando a articulação entre os diferentes ramos das Forças Armadas nas matérias da sua competência.

A substituição acontece poucos dias depois das comemorações do 52.º aniversário do Estado-Maior-General das Forças Armadas, realizadas no Funchal, no passado dia 3 de Outubro. As cerimónias decorreram na Avenida Arriaga, com a presença do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, general João Cartaxo Alves, e do Representante da República.

Durante as comemorações, o Comando Operacional da Madeira foi distinguido com a Medalha de Ouro de Serviços Distintos, numa cerimónia que reuniu militares, entidades civis e antigos combatentes.

Gilberto Lopes Garcia assumirá agora a chefia da estrutura militar responsável pelo comando operacional conjunto das Forças Armadas na Madeira, sucedendo a Paulo Lopes da Silva.