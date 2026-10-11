Alexandre Santos assumiu a responsabilidade pelo momento negativo do Nacional, depois da derrota frente ao Rio Ave (3-2), este domingo, em Vila do Conde.

“O principal responsável sou eu, sou o líder”, afirmou o técnico, confrontado com a sucessão de derrotas e a posição do Nacional nos últimos lugares da classificação.

Ruben Micael arrasa Rui Alves e pede regresso de João Gião Antigo médio alvinegro critica a decisão do presidente do Nacional de despedir o treinador ao fim de quatro jornadas

Your browser does not support the audio element. Declarações Alexandre Santos

Apesar de mais um desaire, o treinador alvinegro garantiu, na flash interview, após o encontro, que mantém a confiança na equipa e acredita numa recuperação. “A prestação foi muito diferente daquela que foi nos últimos dois jogos, principalmente no último jogo. Nós fizemos colectivamente um bom jogo, na minha opinião”, sustentou, valorizando os dois golos marcados fora de casa e as oportunidades criadas.

Ainda assim, reconheceu que os erros defensivos voltaram a comprometer o resultado. “É lógico que sofrer três golos nunca é bom”, admitiu, considerando que o Rio Ave soube aproveitar as falhas dos madeirenses, incluindo a grande penalidade que esteve na origem do terceiro golo.

A verdade é que é mais uma derrota, mas nós temos de levantar a cabeça e continuar neste rumo. Alexandre Santos

Your browser does not support the audio element. Declarações Alexandre Santos

Alexandre Santos explicou ainda que alguns dos golos sofridos surgiram em momentos contrários à estratégia definida. Num dos lances, a equipa pressionou mais à frente quando a orientação passava por baixar as linhas e manter maior compactação. O técnico reconheceu, contudo, o mérito do adversário na forma como aproveitou os erros do Nacional.

Apesar de a equipa ter jogado em superioridade numérica, o treinador não procurou desculpas para o resultado. “Saímos daqui com zero pontos, mas demonstra que estamos no bom caminho agora”, afirmou, sublinhando a necessidade de manter a agressividade competitiva demonstrada em Vila do Conde.

Derrota em Vila do Conde agrava crise do Nacional Partida ficou marcada por cinco golos, uma expulsão e um golo anulado aos madeirenses nos instantes finais

Não deitamos a toalha ao chão, nem pouco mais ou menos. Alexandre Santos

Questionado sobre as ausências no plantel, Alexandre Santos confirmou que alguns jogadores continuam indisponíveis devido a lesões prolongadas. Ainda assim, recusou utilizar as baixas como justificação para os resultados e garantiu que o grupo permanece unido.

“Temos de ir para a luta com quem está aí e com quem pode”, afirmou, antes de deixar uma mensagem de confiança: “Estamos melhores e vamos ainda estar melhores, se Deus quiser, no próximo jogo”.