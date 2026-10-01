Casa de Saúde Câmara Pestana promove Semana Aberta à Saúde Mental

A Casa de Saúde Câmara Pestana promove, entre 5 e 12 de Outubro, a XX Semana Aberta à Saúde Mental, com um programa que pretende sensibilizar a comunidade, combater o estigma associado à doença mental e dar voz às pessoas acompanhadas pela instituição.

Entre as iniciativas previstas estão a exposição do projecto ‘Express’Arte’, no Madeira Shopping, acções de sensibilização junto de estudantes, terapia assistida com animais e testemunhos de pessoas assistidas através da iniciativa ‘A Minha Voz Também Conta’. No dia 9 realiza-se ainda uma Marcha pela Saúde Mental, entre o Parque de Santa Catarina e a Avenida Arriaga.

A programação termina a 12 de Outubro, às 10h30, com uma Festa da Espuma, em parceria com os Bombeiros Voluntários Madeirenses. A iniciativa decorre este ano sob a mensagem de que “cada pessoa é muito mais do que qualquer diagnóstico”.