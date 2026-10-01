PTP diz que taxa turística a 4 euros prejudica competitividade

O PTP considera que a duplicação da taxa turística no Funchal, de dois para quatro euros por dormida a partir de Janeiro, poderá tornar o destino menos competitivo.

Raquel Coelho critica a “ganância” da Câmara e alerta para o peso da medida nos visitantes, exemplificando que uma família de quatro pessoas, numa estadia de uma semana, poderá pagar mais de 100 euros em taxa turística.

O partido sustenta que o agravamento poderá afectar a procura e actividades dependentes do turismo, como hotelaria, restauração, táxis, comércio e serviços de guias.

O PTP exige ainda que a autarquia divulgue as receitas e despesas da taxa desde a sua criação, demonstre que as verbas não financiam serviços já suportados por outras taxas e apresente um estudo sobre o impacto do aumento na procura turística.

Os trabalhistas apelam também à participação dos cidadãos no período de discussão pública, com a duração de 30 dias.