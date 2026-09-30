PS quer metade da taxa turística para apoiar agricultores

O PS propôs que 50% da receita arrecadada com a taxa turística no concelho de Câmara de Lobos seja destinada ao apoio dos agricultores. A proposta foi apresentada esta manhã por Carlos Gonçalves durante a Assembleia Municipal.

O socialista considerou que uma parte da receita gerada pela actividade turística deve beneficiar o sector agrícola, defendendo, contudo, que a medida seja aplicada sem duplicar os fundos já disponibilizados por outras entidades ou programas, depois de ter ouvido que o Governo já disponibiliza apoios.

O presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Celso Bettencourt, recordou que o actual regulamento da taxa turística não contempla a atribuição de apoios directos aos agricultores através daquela receita e ao fazer estaria a violar o documento.

O edil salientou também que já existem mecanismos municipais de apoio ao sector agrícola, designadamente em produtos fito farmacêuticos, ainda assim assegurou que é intenção do executivo reforçá-los.

A Assembleia não acolheu a proposta de afectar directamente metade da receita turística à agricultura, mas manifestou disponibilidade para continuar a aumentar os apoios aos produtores do concelho durante o mandato.

A utilização da receita proveniente da taxa turística e o apoio à agricultura foram dois dos assuntos discutidos na sessão da Assembleia Municipal.