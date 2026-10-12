Remodelação do Governo não está em equação

Miguel Albuquerque afastou a possibilidade de uma remodelação do Governo Regional e garantiu que a actual equipa se mantém. “Não vou fazer remodelação nenhuma. Mantém-se tudo igual”, afirmou, quando questionado sobre uma eventual alteração no executivo.

O presidente do Governo disse estar satisfeito com os secretários regionais e considerou que não existe motivo para mexer na composição do executivo. “A função de cada secretário é funcional, não é pessoal”, afirmou, acrescentando que as áreas governativas estão a corresponder.

Albuquerque rejeitou ainda que as declarações de Pedro Calado possam conduzir a mudanças no Governo. “Nós temos um Governo, temos um mandato para cumprir, temos estabilidade política e social”, declarou.