Alojamento Local dos Açores diz que situação na região "serve de alerta" para o país

A Associação do Alojamento Local dos Açores (ALA) defendeu ontem a diversificação de operadores para garantir estabilidade no turismo, considerando que a quebra do setor no arquipélago "deve servir de alerta" para todas as regiões portuguesas.

"O desenvolvimento de um destino não pode depender apenas de decisões de curto prazo ou da permanência de uma determinada companhia. É necessário antecipar cenários, diversificar operadores e garantir estabilidade", afirmou o presidente da ALA, João Pinheiro, citado num comunicado enviado à agência Lusa, a propósito da participação na 1.ª Cimeira Nacional de Alojamento Local, que decorre no Porto.

O dirigente considerou que a situação atual nos Açores, que regista quebras nas dormidas turísticas há 11 meses consecutivos, deve servir de alerta para o país.

"O que está hoje a acontecer nos Açores deve servir de alerta para o planeamento da conectividade em todas as regiões portuguesas", reforçou.

Para João Pinheiro, a quebra do turismo nos Açores "evidencia os riscos de não existir um planeamento estrutural e atempado da conectividade" porque a redução de capacidade aérea tem impacto em toda a economia regional.

O presidente da ALA defendeu que a promoção turística deve ser responsabilidade de "entidades criadas especificamente para promover os destinos" e defendeu a intervenção do Turismo de Portugal no desenvolvimento do setor nos Açores.

"Quando uma região enfrenta dificuldades, a resposta não pode ficar exclusivamente dependente das suas instituições. O Turismo de Portugal deve assumir uma função agregadora e contribuir para recuperar os destinos que também ajudam a valorizar a marca Portugal", reforçou.

João Pinheiro sinalizou que o Alojamento Local, no caso dos Açores, "não é apenas uma solução de alojamento turístico", já que se assume como uma "ferramenta de coesão territorial, de valorização do património e de criação de condições" para a fixação de pessoas.

Hoje, a administradora do Turismo de Portugal avisou durante Cimeira Nacional de Alojamento Local, que a inteligência artificial vai mudar o setor turístico e que é preciso criar experiências únicas e aproveitar as tradições locais.

Na quarta-feira, no primeiro dia da cimeira, foi anunciado que o primeiro Livro Branco do Alojamento Local em Portugal iria ser coordenado pelo ex-ministro da Economia Manuel Caldeira Cabral e será publicado até maio de 2027.

Em 01 de outubro, a Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada, a ALA, a Associação de Hotelaria de Portugal e a Federação Agrícola dos Açores, emitiram uma posição conjunta a defender "medidas imediatas" para recuperar a procura turística nos Açores, como a intervenção direta do Turismo de Portugal.

Os Açores registaram, pelo décimo primeiro mês consecutivo, uma descida no número de dormidas em alojamentos turísticos, em agosto, com uma quebra de 2,6% face ao período homólogo.