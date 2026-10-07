Madalena Fernandes chega à primeira final internacional Sub-18

A tenista madeirense Madalena Fernandes alcançou a primeira final da carreira no circuito internacional Sub-18, ao chegar ao encontro decisivo de pares do 'Portimão Junior Open', torneio J30 do World Tennis Tour Junior, disputado no Clube de Ténis e Padel de Portimão.

Ao lado de Inês Magalhães, Madalena Fernandes terminou como vice-campeã, depois de a dupla ter sido derrotada na final pelas portuguesas Sofia Almeida e Kika Lima, primeiras cabeças de série, por 6-5 e 6-3.

A jovem madeirense esteve também em destaque na variante de singulares, na qual atingiu as meias-finais. Francisca Marote, outra representante da Madeira, terminou a participação na fase de grupos.

As duas tenistas seguem agora para Vilamoura, onde vão disputar mais uma prova J30 do circuito internacional Sub-18.