Motociclista ferido em colisão na Via Rápida

Um motociclista, na casa dos 30 anos, ficou ferido, esta tarde, na sequência de uma colisão com uma viatura ligeira, na saída da Via Rápida para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no sentido Funchal-Ribeira Brava.

Para prestar assistência à vítima, os Bombeiros Sapadores do Funchal mobilizaram uma ambulância e três elementos. À chegada dos meios de socorro, o jovem queixava-se de dores na bacia, numa das pernas e na mão direita, tendo sido assistido no local.

Após os primeiros cuidados, o motociclista foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.