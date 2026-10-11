Martim Lobato sagra-se campeão no Open de Lisboa

O Grupo Desportivo da APEL esteve em destaque no Open de Lisboa, na modalidade de Judo, com Martim Lobato a conquistar o 1.º lugar e a sagrar-se campeão na prova nacional. A participação da equipa ficou ainda marcada pelos resultados de Lucas Pestana, Feodor Kholkin e Lucas Veste.

Martim Lobato foi o principal destaque da formação, ao alcançar o lugar mais alto do pódio, numa competição marcada por uma forte concorrência.

Lucas Pestana também subiu ao pódio, ao garantir o 3.º lugar, enquanto Feodor Kholkin terminou na 5.ª posição.

Por sua vez, Lucas Veste alcançou o 7.º lugar, depois de vencer três dos cinco combates disputados.

Os resultados traduzem a prestação dos atletas do Grupo Desportivo da APEL na competição nacional, com um título e uma presença no pódio, além de dois lugares entre os sete primeiros classificados.