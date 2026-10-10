Quinze madeirenses no Open Pro-Am da Ilha Terceira

A Madeira esteve representada por 15 jogadores no 43.º Open Pro-Am do Clube de Golfe da Ilha Terceira, nos Açores, dois dos quais profissionais, numa competição integrada no Timestamp Golf Tour, o circuito da Federação Portuguesa de Golfe e da PGA Portugal.

João Pedro Sousa, do Clube de Golfe do Santo da Serra, foi o melhor madeirense, terminando empatado na 16.ª posição, com um total de 160 pancadas, resultado de voltas de 79 e 81, correspondente a 16 acima do Par.

Luís Franco foi o segundo melhor representante regional, ao concluir a prova no 20.º lugar, com 164 pancadas, depois de cartões de 79 e 85, ficando 20 acima do Par.

O torneio terminou com a vitória de Pedro Lencart, que somou 139 pancadas, cinco abaixo do Par, após voltas de 68 e 71. O profissional português conquistou assim o seu primeiro título do ano no circuito e repetiu o triunfo alcançado em 2024, recebendo um prémio de três mil euros.

O espanhol Tommy Artigas ficou na segunda posição, com 141 pancadas, enquanto Vasco Alves e Alex Amey partilharam o terceiro lugar, ambos com 142.

Entre os jogadores açorianos, o melhor classificado foi Michael Duarte, que terminou no nono lugar, com 150 pancadas.

O 43.º Open Pro-Am da Ilha Terceira incluiu ainda competições para amadores em três categorias, além de classificações destinadas aos super seniores e à melhor jogadora net.

A prova é a mais antiga do Timestamp Golf Tour. O circuito encerra a temporada de 2026 com o Lisbon Masters, agendado para 22 a 24 de Outubro, no Lisbon Sports Club, no concelho de Sintra.