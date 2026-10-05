Rosa Martins e Pedro Prioste vencem último triatlo da época desportiva de 2026

O último triatlo da época desportiva de 2026 realizou-se no Porto Santo, nos dias 3 e 4 de Outubro. O evento contou com o triatlo em diferentes distâncias, desde a mais desafiadora distância standard, com 1500m de natação, 40km de ciclismo e 10km de corrida até às distâncias dos escalões mais jovens.

Na distância standard e pontuando para o Campeonato Regional de Triatlo Standard 2026, venceram Rosa Martins e Pedro Prioste, do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira. Em segundo lugar ficaram Rubina Lara e Bruno Freitas, igualmente do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira. A completar o pódio, Stephanie Cords e Mario Sutton, ambos do Clube Naval de São Vicente.

Por clubes, venceram os triatletas masculinos do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira e as femininas do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor.

Na distância Super-Sprint competiram os triatletas dos escalões de cadetes e juvenis, pontuando para os seus campeonatos regionais. Em cadetes, venceram Inês Sousa (Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor) e Matias Olival (Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira). Em segundo lugar, Maria Luís e Nayan Duarte, ambos do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor. E em terceiro lugar Alícia Freitas, do Clube Desportivo Escola Santana.

Nos juvenis, subiram ao primeiro lugar do pódio Laura Gomes, do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira e Martim Andrade, do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor. Os triatletas Márcia Caldeira (Clube Desportivo Escola Santana) e Martim Nóbrega (Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor) ficaram em segundo lugar. E em terceiro lugar, Lucas Coelho, do Grupo Desportivo Corticeiras/G-CET.

No escalão de Iniciados, Inês Domingos (Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor) e Tomás Antunes (Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira) venceram no escalão, seguindo de Margarida Carvalho e André Mendes, ambos do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira. Já no terceiro lugar ficaram os triatletas do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor, Inês Gomes e André Nóbrega.

Nos Infantis, os triatletas do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor brilhara, neste escalão, sendo os primeiros lugares ocupados por Ema Aguiar e Renato Oliveira. Em segundo lugar, Stephanie Galeano, do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira e Miguel Domingos, do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor. Em terceiro lugar, Martim Neves também do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor.

A terminar o evento do dia de sábado, os Benjamins completaram a sua prova, com Carlota Coelho, do Grupo Desportivo Corticeiras/G-CET e Guilherme Gouveia, do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor, vencerem no escalão e a sua colega de equipa, Leonilde Silva, ocupar o segundo lugar do pódio.

Por clubes jovens, venceram os triatletas masculinos e femininos do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor.

No domingo, foi a vez do Campeonato Regional de Equipas de Estafetas de Triatlo, onde cada equipa é constituída por três elementos do mesmo clube em que têm que terminar uma prova completa de triatlo super-sprint.

Venceram o Campeonato Regional a equipa feminina do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira, constituída por Beatriz Gomes, Rubina Lara e Rosa Martins e a equipa masculina do mesmo clube, Pedro Martins, Matias Olival e Bruno Freitas.

Em segundo lugar, a equipa feminina do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor, Maria Luis, Iolanda Henriques e Inês Sousa e a equipa masculina do Clube Naval de São Vicente, Mario Sutton, Filipe Teles e Hugo Pita.

A completar o pódio do Campeonato Regional de Equipas de Estafetas de Triatlo, a equipa da AD Galomar, Nélia Freitas, Odília Pedras e Susana Oliveira e a equipa masculina do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor, Martim Andrade, Martim Nóbrega e Nayan Duarte.