Martim Nicola compete na Taça de Seniores de Málaga

O atleta júnior Martim Nicola, do Departamento de Judo do Clube Naval do Funchal (CNF), participou, no dia 10 de Outubro, na Taça de Seniores de Málaga, em Espanha.

Apesar de não ter conseguido vencer o combate frente a um atleta espanhol, a participação permitiu ao judoca madeirense ganhar experiência competitiva num escalão acima daquele em que compete habitualmente.

A presença nesta prova constituiu mais uma oportunidade de aprendizagem e evolução para Martim Nicola, que continua a preparar o seu percurso desportivo na modalidade.

O Clube Naval do Funchal agradeceu ainda à Associação Académica pelo acompanhamento e apoio prestados, que permitiram proporcionar esta experiência ao atleta.