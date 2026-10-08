Campeã Madalena Costa lidera ambição lusa às medalhas no Mundial de patinagem

Os patinadores Madalena Costa e Ernesto Silva, em seniores, João Cruz e Albina Kachur, em juniores, lideram a ambição portuguesa às medalhas nas disciplinas artísticas dos World Skate Games, a decorrer em Assunção, no Paraguai.

A comitiva portuguesa, com o destaque a pertencer à bicampeã europeia e detentora do título mundial Madalena Costa, chega a Assunção com 12 medalhas conquistadas em dança e livre no último Europeu, nos escalões de seniores e juniores.

Há um ano, na China, a madeirense Madalena Costa, de 17 anos, sagrou-se campeã mundial, conquistando para Portugal a primeira medalha de ouro de sempre em seniores na patinagem artística livre e já este mês revalidou o título europeu.

A patinadora do Sporting Clube Santacruzense, da Madeira, já tinha pisado por duas vezes o degrau mais alto de um pódio mundial ao conquistar o ouro no escalão de juniores em Rimini (Itália), em 2024, e Ibagué (Colômbia), em 2023.

No último Europeu, disputado em setembro em Ponte di Legno, em Itália, Madalena Costa sagrou-se bicampeã europeia, com 256,16 pontos no total dos dois programas (curto e longo), melhorando os 251,11 com que conquistou o ouro em 2025.

Na mesma prova, Ernesto Silva sagrou-se campeão europeu na variante de 'solo dance', depois de há um ano ter conquistado a medalha de prata na cidade italiana de Trieste. Em 2019, em Espanha, o patinador luso foi campeão mundial de juniores.

No escalão de juniores, a comitiva portuguesa integra ainda os campeões europeus João Cruz, em patinagem livre, e Albina Kachur, em 'solo dance', que apontam também ás medalhas em Assunção.

As provas de patinagem artística decorrem na sexta-feira e no sábado, a de dança de pares e de velocidade no sábado e no domingo e as de 'solo dance' de 13 a 15 de outubro.

Seleção portuguesa de patinagem artística:

- Solo dance: Catarina Craveiro, Ema Sousa, Ernesto Silva e Vítor Castro (seniores). Albina Kachur, Carolina Ribeiro e Francisco Gonçalves (juniores).

- Dança/pares: Ema Sousa e Vítor Castro (seniores). Rita Gonçalves e Gonçalo Cunha (juniores).

- Artística/livre: Diogo Nogueira, Martim Rodrigues, Letícia Marinho, Mariana Almeida e Madalena Costa (seniores). Rita Azinheira e João Cruz (juniores).

- Velocidade: António Freitas (sénior). Maria Dias e Rafael Silva (juniores).

- Velocidade/fundo: Francisca Henriques, Jéssica Rodrigues, Miguel Bravo e Afonso Silva (seniores). Clara Pereira, e Manuel Piteira (juniores).

- Skateboard: Thomas Augusto ('half-pipe' e 'park'), Matilde Ribeiro, Gustavo Ribeiro e Gabriel Ribeiro ('street').