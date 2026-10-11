Benfica regressa aos triunfos na recepção ao Vitória de Guimarães

O Benfica regressou hoje aos triunfos na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer na receção ao Vitória de Guimarães, por 2-0, na oitava jornada, mantendo o segundo lugar, a cinco pontos do líder FC Porto.

Depois da derrota no terreno dos 'azuis e brancos' (3-1), os 'encarnados' conquistaram a sexta vitória no campeonato, graças aos golos do sueco Samuel Dahl, aos 24 minutos, e do ucraniano Georgiy Sudakov, aos 75.

O Benfica permanece no segundo lugar, com 19 pontos, menos cinco do que o FC Porto e mais um do que Sporting e Santa Clara, terceiro e quarto classificados, respetivamente, enquanto os vimaranenses somaram o quinto jogo sem ganhar, continuando no 15.º posto, o primeiro acima dos lugares de despromoção, com cinco.