Derrota em Vila do Conde agrava crise do Nacional

O Nacional sofreu, esta tarde, a sexta derrota consecutiva na I Liga, ao perder por 3-2 na deslocação ao terreno do Rio Ave, em encontro da oitava jornada.

A equipa madeirense, orientada por Alexandre Santos, chegou a estar em vantagem e jogou em superioridade numérica desde os 54 minutos, mas não conseguiu evitar novo desaire.

Depois de um início equilibrado, Njoya Abdel inaugurou o marcador aos 32 minutos, com um cabeceamento certeiro, após um canto de Francisco Gonçalves. A resposta dos anfitriões surgiu aos 39', por Sebastian Clemmensen, que restabeleceu a igualdade antes do intervalo.

Na segunda parte, João Tomé foi expulso, aos 54 minutos, por acumulação de cartões amarelos, deixando o Rio Ave reduzido a dez jogadores. Contudo, três minutos depois, Diogo Bezerra colocou os vila-condenses em vantagem (2-1).

O Nacional reagiu rapidamente e voltou a empatar, aos 59 minutos, novamente por Njoya Abdel, que assinou um 'bis'. Aos 73', porém, Jalen Blesa converteu uma grande penalidade e fez o 3-2.

Os alvinegros intensificaram a pressão nos minutos finais, mas encontraram pela frente um Vítor Hugo inspirado. Aos 88 minutos, Allen Obando ainda colocou a bola na baliza, mas o lance foi invalidado por fora-de-jogo, decisão confirmada pelo VAR aos 90'.

Com este resultado, o Nacional soma 4 pontos e cai para a 16.ª posição na tabela classificativa. Na próxima jornada, agendada para 25 de Outubro, o conjunto insular recebe o Braga. Antes disso, no dia 17 de Outubro, os madeirenses viajam a Aveiro para disputar terceira eliminatória da Taça de Portugal frente ao Sanjoanense.

Confira os golos desta partida:

0-1 Nacional (Njoya Abdel, 32')

1-1 Rio Ave (Clemmensen, 39')

2-1 Rio Ave (Bezerra, 57')

2-2 Nacional (Njoya Abdel, 59')

3-2 Rio Ave (Blesa, 72')