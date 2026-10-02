Choque entre carro e mota deixa motociclista ferido

Uma colisão entre um carro e uma mota, ocorrida esta manhã na Avenida da Madalena, em Santo António, provocou um ferido.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram alertados às 11h14, tendo mobilizado uma ambulância de socorro e três operacionais para o local.

O motociclista, de 32 anos, sofreu algumas escoriações e encontrava-se consciente quando foi assistido pelos bombeiros.

A vítima foi posteriormente transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.