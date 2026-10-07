FBI diz ter impedido ataque de adolescente ao centro comercial Mall of America

O FBI impediu um ataque ao grande centro comercial Mall of America por um adolescente, nos Estados Unidos, após os seus agentes terem dado uma arma ao jovem, anunciaram hoje as autoridades.

O rapaz de 18 anos estava a ser investigado há quase dois anos, trocando mensagens com um informador confidencial, antes de os agentes lhe venderem o fuzil e as munições, revelou a polícia federal norte-americana.

"Este era um jovem radicalizado que precisava de ser vigiado", afirmou o Procurador dos EUA Daniel Rosen ao elogiar a investigação do FBI.

Os agentes "conseguiram detetar uma ameaça e interrompê-la, antes que o réu levasse a cabo a sua intenção de matar, nas suas palavras, talvez 30 a 60 pessoas, conforme alegamos com muito mais detalhe na queixa", referiu

Sheikhdoon Abdullahi Mohamud, de 18 anos, foi detido na terça-feira num parque público em Richfield, várias milhas a noroeste do Mall of America, depois de ter pago 600 dólares a um funcionário do FBI, disfarçado de membro do ISIS, por um AK-47 e 200 munições, de acordo com a acusação criminal.

Em mensagens de texto com um informador confidencial do FBI, Mohamud confirmou várias vezes a sua intenção de realizar um ataque para matar não muçulmanos, adianta a acusação.

Até agora, não se sabe se o adolescente tem um advogado que pudesse falar em seu nome.