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Mulher sofre queda no Anadia

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Foto Arquivo

Uma mulher, de 62 anos, sofreu uma queda, ao início desta tarde, nas escadas do centro comercial Anadia.

Alertados pelas 13h10, os Bombeiros Voluntários Madeirenses deslocaram-se ao local com uma ambulância para prestar assistência à mulher, que se queixava do ombro. 

A vítima foi assistida no local e transportada, posteriomente, para o hospital.

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