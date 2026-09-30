Mulher sofre queda no Anadia

Uma mulher, de 62 anos, sofreu uma queda, ao início desta tarde, nas escadas do centro comercial Anadia.

Alertados pelas 13h10, os Bombeiros Voluntários Madeirenses deslocaram-se ao local com uma ambulância para prestar assistência à mulher, que se queixava do ombro.

A vítima foi assistida no local e transportada, posteriomente, para o hospital.