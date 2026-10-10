Madalena Fernandes está na primeira final internacional de sub-18 de singulares
Madeirense procura amanhã conquistar o seu primeiro troféu em singulares do circuito internacional de sub-18 em ténis. A luta pelo ouro acontece na final do Vilamoura Junior Open.
A madeirense, Madalena Fernandes, continua a escrever uma página de destaque na sua jovem carreira no tenis, ao garantir, pela primeira vez, a presença numa final de singulares do circuito internacional Sub-18.
O feito aconteceu no dia de hoje no Vilamoura Junior Open, torneio da categoria J30 do circuito internacional de ténis - ITF World Tennis Tour Juniors -, que decorre na Vilamoura Tennis & Padel Academy.
Depois da brilhante vitória alcançada ontem diante da primeira cabeça de série e campeã nacional sub-16 e sub-18, Sofia Almeida, a tenista madeirense voltou a estar em grande plano no dia de hoje, ao derrotar a terceira cabeça de série, Matilde Novais, pelos parciais de 7-6 e 6-2, garantindo assim o melhor resultado da sua carreira na variante de singulares do circuito internacional.
A representar o Roberto Costa Tenis Clube, Madalena Fernandes alcança este feito com apenas 16 anos, numa competição internacional destinada a atletas até aos 18 anos, confirmando a excelente evolução que tem demonstrado nas últimas semanas.
Recorde-se que, na semana passada, a tenista madeirense já tinha alcançado as meias-finais do Portimão Junior Open, ficando então às portas da tão desejada final.
Agora, Madalena Fernandes terá a oportunidade de lutar pelo seu primeiro título internacional de singulares, numa final marcada para amanhã, domingo, que será diante das compatriotas, Laura Salvado ou Noa Freitas, que medem forças no dia de hoje na outra meia-final da prova de singulares femininos.
Um momento especial para a jovem tenista madeirense, que continua a afirmar-se no panorama internacional juvenil e que está agora a apenas uma vitória de conquistar o seu primeiro título no circuito ITF World Tennis Tour Juniors.