Madalena Fernandes está nas meias-finais em Vilamoura
Tenista madeirense venceu Sofia Almeida por 6-3 e 6-1 nos quartos-de-final do Vilamoura Junior Open e vai defrontar Matilde Novaes na luta por um lugar na final
Madalena Fernandes garantiu, esta sexta-feira, a presença nas meias-finais de singulares do Vilamoura Junior Open, torneio internacional da categoria J30 do ITF World Tennis Tour Juniors, que decorre na Vilamoura Tennis & Padel Academy.
Segundo o comunicado remetido, a tenista madeirense, que representa o Roberto Costa TC, destacou-se nos quartos-de-final ao vencer a primeira cabeça de série, Sofia Almeida, campeã nacional dos escalões de sub-16 e sub-18, por 6-3 e 6-1.
Com este resultado, Madalena Fernandes alcança as meias-finais de singulares de um torneio internacional J30 pela segunda semana consecutiva, depois de ter atingido a mesma fase na semana passada, em Portimão.
A atleta madeirense procura agora chegar, pela primeira vez na carreira, a uma final de singulares do circuito internacional sub-18.
Nas meias-finais, agendadas para este sábado, às 10h00, Madalena Fernandes vai defrontar a portuguesa Matilde Novaes, terceira cabeça de série. O encontro está marcado para o court 5 da Vilamoura Tennis & Padel Academy.