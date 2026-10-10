PJ deteve suspeito de ter ateado dois fogos na freguesia de Fátima

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou ontem a detenção de um homem, de 52 anos, suspeito de dois crimes de incêndio florestal ocorridos na freguesia de Fátima, no concelho de Ourém, distrito de Santarém.

Em comunicado, a PJ informou que, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, e em estreita colaboração com o Grupo de Trabalho para a Redução de Ignições em Espaço Rural do Centro/Litoral, deteve, na quinta-feira, "um homem suspeito da autoria de dois crimes de incêndio florestal", ocorridos em setembro e este mês na zona de Boleiros, Fátima.

Segundo a PJ, "o suspeito, com recurso a chama direta (fósforos), ateou os incêndios na zona onde reside, numa vasta mancha florestal, povoada com sobreiros, eucaliptos e mato".

"O incêndio só não teve consequências mais gravosas graças à rápida e eficaz intervenção dos meios de combate", adiantou a PJ, referindo que "a investigação tem ainda suspeitas de que o homem poderá ter sido o autor de outros incêndios florestais ocorridos naquela zona", este ano, "tendo em conta o padrão espaçotemporal e o 'modus operandi'".

O detido vai ser presente a autoridade judiciária para aplicação das medidas de coação.

Fonte da PJ de Leiria disse à agência Lusa que o arguido tem antecedentes criminais, tendo cumprido pena de prisão, mas não por crimes de incêndio florestal, e terá agido supostamente por motivos fúteis.