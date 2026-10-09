Presidente da República felicita Bernardo Pereira

O Presidente da República, António José Seguro, felicitou Bernardo Pereira, atleta do Clube Naval da Calheta, que se sagrou esta sexta-feira bicampeão mundial de SS1 sub-23, no Campeonato do Mundo de Canoagem de Mar, disputado em La Vila Joiosa, Espanha.

Como já noticiado pelo DIÁRIO, o canoísta madeirense revalidou o título conquistado em 2025, em Durban, na África do Sul, voltando a subir ao lugar mais alto do pódio no seu escalão.

Bernardo Pereira revalida título mundial (sub-23) de canoagem de mar O canoísta madeirense Bernardo Pereira, atleta do Clube Naval da Calheta, revalidou o título de Campeão do Mundo Sub-23 de Canoagem de Mar, conquistado em 2025, em Durban, na África do Sul, ao serviço da Selecção Nacional.

A conquista culmina uma temporada de destaque para Bernardo Pereira, que este ano também se sagrou campeão da Europa absoluto e sub-23, em Brest, França. Neste último escalão, o atleta alcançou o terceiro título europeu consecutivo.

Na mensagem de felicitações, o Presidente da República destacou o talento, a determinação e a capacidade de superação do jovem madeirense, considerando que os seus resultados honram a Região Autónoma da Madeira e Portugal e constituem um exemplo para as novas gerações de desportistas.

As felicitações foram igualmente dirigidas à equipa técnica, ao Clube Naval da Calheta, à Associação Regional de Canoagem da Madeira, à Federação Portuguesa de Canoagem e à família do atleta. O chefe de Estado desejou ainda a Bernardo Pereira novos sucessos pessoais e desportivos.