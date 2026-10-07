Presidente da República recebeu governador do Banco de Portugal em Belém

O Presidente da República recebeu hoje o governador do Banco de Portugal no Palácio de Belém, numa reunião em que se analisou "a situação económica portuguesa e do sistema financeiro, bem como o papel da supervisão".

Esta informação consta de uma nota publicada hoje à noite no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

"O Presidente da República recebeu, em audiência no Palácio de Belém, o governador do Banco de Portugal, Álvaro Santos Pereira, tendo sido analisada a situação da economia portuguesa e do sistema financeiro, bem como o papel da supervisão", lê-se na nota.

A reunião entre António José Seguro e Álvaro Santos Pereira aconteceu no dia em que foi divulgado o Boletim Económico de outubro do Banco de Portugal e na véspera da entrega da proposta de Orçamento do Estado para 2027 do Governo PSD/CDS-PP na Assembleia da República.

No Boletim Económico de outubro, o Banco de Portugal prevê que a inflação em Portugal atinja os 3,1% neste ano e abrande em 2027 para 2,4% e em 2028 para 2%, "beneficiando da dissipação dos efeitos do choque energético e da moderação dos custos laborais".

Quanto ao crescimento económico, as projeções do banco central são de 2,3% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2026 e de 1,8% no próximo ano.

Na apresentação destas projeções, o governador do Banco de Portugal declarou que não ficará surpreendido se houver um excedente orçamental neste ano e também no próximo.

O Governo chefiado por Luís Montenegro anunciou hoje que vai entregar a sua proposta de lei de Orçamento do Estado para 2027 no parlamento na quinta-feira, antes do prazo limite.

No seu discurso no 05 de outubro, o Presidente da República saudou a aproximação entre Governo e PS nesta matéria, depois de o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, ter dito que iria propor aos órgãos nacionais do seu partido a abstenção, que viabiliza a proposta.

A proposta do Governo vai ser apreciada na generalidade no parlamento entre 27 e 28 de outubro. A votação final global está agendada para 24 de novembro.