Calheta felicita Bernardo Pereira pelo segundo título mundial consecutivo

A Câmara Municipal da Calheta felicitou Bernardo Pereira pela conquista do segundo título consecutivo de campeão do mundo de canoagem de mar, no escalão sub-23. O atleta do Clube Naval da Calheta voltou a sagrar-se campeão mundial ao serviço da Seleção Nacional, desta vez em La Vila Joiosa, Alicante, Espanha, depois de ter conquistado o título em Durban, na África do Sul, em 2025.

Bernardo Pereira revalida título mundial (sub-23) de canoagem de mar O canoísta madeirense Bernardo Pereira, atleta do Clube Naval da Calheta, revalidou o título de Campeão do Mundo Sub-23 de Canoagem de Mar, conquistado em 2025, em Durban, na África do Sul, ao serviço da Selecção Nacional.

Em comunicado, a autarquia destaca o percurso do canoísta madeirense, considerando a conquista motivo de orgulho para o concelho e um exemplo para os jovens atletas.

O vice-presidente da Câmara Municipal da Calheta, Norberto Sardinha, considera que o resultado representa "um orgulho para todos os calhetenses, para a Madeira e igualmente para Portugal".

O autarca sublinha ainda que o título é fruto de "muito trabalho, sacrifício e espírito de superação", salientando o apoio do Clube Naval da Calheta e da família ao longo do percurso desportivo do atleta.

"O Bernardo é uma inspiração para os mais jovens e prova que, no nosso Concelho, há talento e condições para chegar ao topo do desporto mundial", afirma Norberto Sardinha, que, em nome da autarquia, agradeceu ao atleta por levar o nome da Calheta, da Madeira e de Portugal às competições internacionais.

As felicitações estendem-se ao Clube Naval da Calheta, à equipa técnica, à família de Bernardo Pereira, à Associação Regional de Canoagem da Madeira e à Federação Portuguesa de Canoagem, pelo contributo para o percurso do atleta.

A Câmara Municipal considera que esta conquista reforça a projecção do desporto da Calheta a nível internacional e constitui um estímulo para os jovens praticantes. A autarquia reafirma ainda o compromisso de apoiar os clubes e atletas do concelho, promovendo a formação e o desenvolvimento desportivo.