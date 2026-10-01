"Não há volta a dar"

O antigo director técnico nacional de Arbitragem, Duarte Gomes, veio apelar à calma e à moderação perante a polémica que envolve Cristiano Ronaldo e a selecção Nacional.

Numa reflexão publicada nas redes sociais, o antigo árbitro madeirense alerta para a tendência da opinião pública escolher rapidamente "um lado", mesmo quando ainda são escassas as informações disponíveis sobre o que aconteceu, o contexto e as circunstâncias que rodearam o caso.

Qualquer episódio que aconteça na vida pública causa fraturas. Em qualquer acontecimento instala-se a urgência colectiva de comentar e de escolher um lado, de preferência atacando quem escolheu o oposto. É a lei da trincheira e o episódio de ontem, com Cristiano Ronaldo, é apenas mais um exemplo disso. Duarte Gomes, antigo árbitro madeirense

Ronaldo abandonou estágio da Selecção Portuguesa, 23 anos depois da estreia O avançado Cristiano Ronaldo deixou hoje o estágio da seleção portuguesa de futebol, na véspera do jogo com a Dinamarca, para a Liga das Nações, depois de mais de 23 anos ao serviço da equipa das 'quinas'.

Duarte Gomes sublinha que, apesar de ainda se saber pouco sobre o sucedido, "já há culpados e inocentes", assim como interpretações sobre egos, gestos e comportamentos. Uma precipitação que, na sua perspectiva, é potenciada pela velocidade a que actualmente circulam a informação e a desinformação.

"É grave transformarmos impressões em certezas antes de haver informação suficiente para analisar as coisas com a serenidade que elas devem ser analisadas", sublinha.

Duarte Gomes estabelece ainda uma distinção entre aquilo que é conhecido, o que é transmitido por terceiros e as conclusões que acabam por ser retiradas posteriormente, considerando que, "na maioria das vezes, só o tempo permite esclarecer essa diferença".

Acho que estamos a perder a capacidade de pensar antes de agir. Falta-nos calma para respirar. Falta-nos equilíbrio e moderação. Acima de tudo, falta-nos responsabilidade. Nas histórias, nem sempre há heróis e vilões. Às vezes todos são um bocadinho de cada ou ninguém é nenhum dos dois Duarte Gomes, antigo árbitro madeirense

Portugal joga em Copenhaga depois da 'bomba' Cristiano Ronaldo A seleção portuguesa, horas depois do abandono de Cristiano Ronaldo, tenta hoje ficar a um passo do apuramento na Liga das Nações de futebol, caso consiga manter o registo 100% vitorioso no Grupo A4, na deslocação à Dinamarca.

A selecção portuguesa, horas depois do abandono de Cristiano Ronaldo, tenta hoje ficar a um passo do apuramento na Liga das Nações de futebol, caso consiga manter o registo 100% vitorioso no Grupo A4, na deslocação à Dinamarca.

Depois de triunfos sobre País de Gales (1-0), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e Noruega (2-1), em Oslo, novo sucesso em Copenhaga deixa Portugal com 'pé e meio' nos quartos de final e em excelentes condições de conquistar o grupo, embora esteja a viver um dos episódios mais conturbados da sua história.