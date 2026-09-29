CNF representado em estágios nacionais de judo

O Clube Naval do Funchal (CNF) esteve representado no 2.º Estágio Nacional de Arbitragem de Judo e no Estágio Nacional de Katas, iniciativas que decorreram nos dias 26 e 27 de Setembro, em Aveiro.

No primeiro dia, dedicado à arbitragem, participaram quatro árbitros do CNF: Diogo Cró, Árbitro Nacional, Ricardo Bastos e Ricardo Pimentel, Árbitros de Elite, e César Nicola, Árbitro Internacional.

O estágio teve como principal objectivo consolidar e clarificar as novas interpretações das regras de arbitragem introduzidas em Janeiro, permitindo aprofundar conhecimentos e uniformizar os critérios de aplicação das regras em contexto competitivo.

Já no dia 27 realizou-se o Estágio Nacional de Katas, no qual César Nicola voltou a representar o Clube Naval do Funchal. O treinador do clube participou na qualidade de prelector e representante da Comissão Nacional de Graduações.