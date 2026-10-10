Wanderlust bate recorde com 1.200 participantes no Parque de Santa Catarina

O Festival Wanderlust reuniu cerca de 1.200 inscritos na edição deste ano, que decorreu hoje no Parque de Santa Catarina, no Funchal, integrado, pelo quinto ano consecutivo, no programa do Festival da Natureza da Madeira. Segundo a organização, este foi o número mais elevado de participantes de sempre na iniciativa.

O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, esteve no recinto, onde contactou com os participantes e assistiu ao momento protagonizado por Cuca Roseta e Manu, bem como ao Boogie & Brunch, uma das novidades desta edição.

“Os 1.200 inscritos demonstram a capacidade de mobilização deste evento e o interesse que continua a despertar”, afirmou o governante citado em comunicado, considerando positivo o facto de o Parque de Santa Catarina reunir tantas pessoas em torno de actividades ligadas ao bem-estar, à saúde e à relação com o corpo e o meio envolvente.

Eduardo Jesus salientou também a integração do Wanderlust no Festival da Natureza, por contribuir para diversificar a programação e proporcionar diferentes experiências a residentes e visitantes. Destacou, neste âmbito, a estreia do Boogie & Brunch, que associa a música e a alimentação à partilha de experiências.

O Wanderlust, que assinala dez anos de existência, apresenta um programa dedicado ao yoga, à meditação e a outras práticas de bem-estar físico e mental. Entre as actividades disponíveis estiveram ainda o Mindful Triathlon, HIIT, storytelling, palestras, sessões de música e respiração, massagens, sauna e banhos de gelo.

A oferta incluiu igualmente brunch, street food saudável e um mercado de produtos ecológicos e de marcas portuguesas.

O Festival da Natureza da Madeira prossegue até amanhã, 11 de Outubro, com actividades ao ar livre, experiências de aventura e propostas de bem-estar distribuídas por vários concelhos da Região.