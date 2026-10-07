Parque Temático da Madeira comemora 22 anos

O Parque Temático da Madeira assinala o seu 22º aniversário com uma programação especial que decorre até 25 de Outubro, reunindo actividades culturais, ‘workshops’, demonstrações de saberes tradicionais, apresentações literárias, exposições, música, folclore e animação infantil.

As comemorações têm como principal momento o sábado, 10 de Outubro, dia do 22.º aniversário do Parque Temático da Madeira, mas a programação estende-se ao longo de várias semanas, convidando madeirenses e visitantes a conhecer e celebrar algumas das tradições que fazem parte da identidade cultural da Região.

A programação prossegue hoje, pelas 14h30, com uma sessão de apresentação do livro ‘O Dragão na Floresta Encantada’. Já na sexta-feira, dia 9, a programação inclui, durante a tarde, uma demonstração da lã, dando continuidade à divulgação dos ofícios e saberes tradicionais.

O dia 10 de Outubro será o ponto alto das comemorações do 22º aniversário. Durante a manhã, será realizado um ‘workshop’ do tradicional ‘Bolo Família’, numa iniciativa que pretende aproximar os participantes dos sabores tradicionais da gastronomia madeirense. A partir das 11h30, os mais novos terão também um momento de animação infantil com Vanusca.

A partir das 14 horas, o Parque Temático recebe a abertura da exposição ‘A Debulha do Trigo em Santana - Reviver dos anos 30/50’, proporcionando aos visitantes um contacto directo com práticas e equipamentos associados à vida agrícola de outros tempos. À mesma hora será inaugurada a exposição ‘Tradicionais Bonecas de Pano’, dedicada a uma expressão do artesanato e da memória cultural madeirense.

A música estará a cargo da Banda Municipal de Santana, que participa nas comemorações precisamente no ano em que assinala o seu centenário, acrescentando um significado especial ao programa de aniversário.

As comemorações continuam no domingo, 11 de Outubro, com um novo Open Day, que permitirá o acesso gratuito às zonas ajardinadas para todos os clientes. O dia contará ainda, entre as 11h30 e as 12h30, com animação infantil por Vanusca, seguindo-se, entre as 12h30 e as 13h30, uma actuação de folclore, que marcará o encerramento das celebrações do aniversário.

O Parque Temático da Madeira mantém, contudo, a iniciativa de ‘Open Day’ ao longo do mês, com entrada gratuita nas zonas ajardinadas nos dias 18 e 25 de Outubro, permitindo que mais visitantes possam usufruir deste espaço e da sua envolvente.

Para Élia Ribeiro, presidente do Conselho de Administração, citada através de comunicado à imprensa, “a programação comemorativa do aniversário do Parque pretende assinalar não apenas mais um ano de actividade, mas sobretudo celebrar a memória, a cultura e as tradições madeirenses. A iniciativa procura aproximar diferentes gerações, reforçar o sentimento de identidade e pertença e valorizar o património imaterial da Madeira”.