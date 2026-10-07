'Funchal Cidade Florida 2026' distinguiu 21 dos 41 participantes no concurso

41 participantes concorreram este ano ao concurso 'Funchal Cidade Florida 2026', dos quais 21 foram distinguidos com prémios, numa cerimónia que decorreu, no Parque de Santa Catarina, no Funchal.

Na sua 27.ª edição, o concurso distribui um total de 7.200 euros por seis categorias, com prémios para os três primeiros classificados. Entre as categorias estão as hortas urbanas, jardins dos bairros sociais, hotéis, jardins unifamiliares e varandas.

A iniciativa pretende reconhecer o trabalho de quem contribui para tornar o Funchal uma cidade mais florida, colorida e próxima da natureza, valorizando também as flores e os espaços verdes enquanto elementos da identidade e da cultura da cidade.

A vereadora da Câmara Municipal do Funchal, Paula Jardim, destacou a importância de reconhecer os participantes que, há vários anos, mantêm este trabalho. Alguns concorrem há duas décadas, numa iniciativa que conta já com 27 edições.

"São pessoas que dão vida, dão alma e dão cor à nossa cidade do Funchal", sublinhou a autarca, defendendo que, independentemente de receberem ou não um prémio, todos os participantes contribuem para a valorização do ambiente, da paisagem e da natureza da cidade.

Maria José Oliveira Freitas, residente no Caminho de São Martinho, foi distinguida na categoria de varandas, balcões, terraços e escadarias do concurso 'Funchal Cidade Florida 2026'.

O gosto pelas plantas acompanha-a desde criança e o cuidado com o espaço é uma tarefa que realiza durante todo o ano.

"Desde criança sempre tive gosto pelas plantas", contou, explicando que cuidar delas é uma actividade feita com prazer.

Quando se faz com gosto não cansa". Maria José Oliveira Freitas

A distinção deixou-a "muito feliz", sobretudo porque já participou e foi reconhecida em anteriores edições do concurso. Maria José Oliveira Freitas já conquistou o terceiro, o segundo e, agora, o primeiro prémio.

"Isso é uma alegria", afirmou, considerando que a iniciativa da Câmara Municipal do Funchal é importante para contribuir para uma cidade mais bonita, tanto no centro como nas zonas envolventes.

Para a vencedora, o concurso é também uma oportunidade de "compartilhar estas vivências" e valorizar o trabalho de quem, através das plantas e das flores, contribui para embelezar a cidade.