Portugal bate Dinamarca na ressaca da 'deserção' de Ronaldo

Portugal venceu hoje a Dinamarca por 4-2, em Copenhaga, somando o terceiro triunfo em três jogos na edição 2026/27 da Liga das Nações em futebol, na ressaca da 'deserção' de Cristiano Ronaldo.

Em encontro da terceira jornada do Grupo A4, João Cancelo (13 minutos), Gonçalo Ramos (25), Vitinha (67) e João Félix (87) apontaram os tentos da formação das 'quinas', que já tinha vencido na receção ao País de Gales (1-0) e na Noruega (2-1), enquanto Mikkel Damsgaard (23) e Rasmus Hojlund (53) faturaram para os nórdicos.

O conjunto de Jorge Jesus, que somou o terceiro triunfo em três jogos como selecionador luso, reforçou a liderança, com nove pontos, contra três de Dinamarca, Noruega e País de Gales, que hoje venceu em casa os noruegueses por 2-1.