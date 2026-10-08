JPP cobra à Câmara do Funchal medidas concretas para a habitação

O JPP acusou esta quinta-feira o executivo da Câmara Municipal do Funchal de não estar a concretizar algumas das medidas anunciadas para responder ao problema da habitação no concelho, apontando como exemplo a intenção de recorrer ao mercado para disponibilizar casas em regime de arrendamento.

A crítica foi feita pelo vereador António Trindade, acompanhado pela vereadora Fátima Aveiro, durante a reunião de Câmara. O eleito do JPP recordou que, em Junho do ano corrente, o presidente da autarquia, Jorge Carvalho, anunciou que o município iria procurar habitações no mercado para posteriormente disponibilizar e subarrendar a munícipes do Funchal. “Passaram quatro meses e até agora nós desconhecemos uma única casa que tenha sido entregue ao abrigo desta ideia”, afirmou António Trindade.

A intervenção do JPP surge no mesmo dia em que foi colocada em consulta pública a proposta de regulamento da habitação social no Funchal. António Trindade apontou para a existência de cerca de três mil agregados nas listas de espera para habitação no concelho, acrescentando que o problema abrange também famílias de classe média e jovens trabalhadores.

Para o vereador, a pressão sobre o mercado habitacional tem vindo a agravar-se, defendendo que é necessário passar das estratégias e anúncios à concretização de medidas. “Está na altura de passar dos planos, das estratégias, das ideias, das promessas, dos anúncios à prática e resolver os problemas de tanta gente que se vê em braços com as situações da habitação no Funchal”, afirmou.

O vereador do JPP referiu ainda que, segundo a sua análise, o valor de uma habitação média já corresponde ao dobro do salário mínimo regional, usando esse dado para ilustrar a dificuldade de acesso à habitação no concelho. “Chega de promessas”, afirmou, defendendo que as medidas anunciadas devem traduzir-se em respostas concretas para os munícipes.