Jornadas gratuitas de rastreio visual infantil na Alain Afflelou do Funchal

Há sinais que passam facilmente despercebidos: a criança aproxima-se demasiado dos livros ou dos ecrãs, perde a concentração nas aulas, queixa-se de dores de cabeça frequentes ou salta linhas durante a leitura. Muitas vezes, estes comportamentos são confundidos com distração ou dificuldades de aprendizagem, quando podem estar relacionados com um problema de visão por identificar.

Neste Mês da Visão, o alerta é claro: não espere que o seu filho se queixe para cuidar da saúde dos seus olhos.

Segundo a Sociedade Portuguesa de Oftalmologia, problemas como a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo, o estrabismo e a ambliopia — vulgarmente conhecida como ‘olho preguiçoso’ — podem passar despercebidos durante a infância. Quando não são identificados atempadamente, alguns podem comprometer o desenvolvimento visual e interferir no rendimento escolar.

A deteção precoce é, por isso, fundamental. Quanto mais cedo uma alteração visual for identificada, maiores poderão ser as possibilidades de intervenção adequada.

Nem todas as crianças conseguem perceber que veem mal

Para muitas crianças, a forma como veem o mundo pode parecer perfeitamente normal, mesmo quando existe uma dificuldade visual que merece atenção. A ausência de queixas não significa que esteja tudo bem.

Os pais devem estar atentos a sinais como semicerrar os olhos, aproximar-se muito da televisão, inclinar a cabeça para observar objetos, saltar linhas durante a leitura, ter dores de cabeça frequentes ou revelar dificuldades persistentes nas tarefas escolares.

Sábado, 17 de outubro: uma oportunidade para cuidar da visão dos mais pequenos

Para assinalar o Mês da Visão, a Alain Afflelou do Funchal irá promover jornadas gratuitas de rastreio visual infantil no sábado, dia 17 de outubro, convidando todos os pais e encarregados de educação a trazerem os seus filhos para uma avaliação inicial da visão.

Esta iniciativa pretende sensibilizar as famílias para a importância de identificar possíveis alterações visuais o mais cedo possível, contribuindo para que cada criança tenha melhores condições para aprender, brincar e descobrir o mundo à sua volta.

O rastreio é gratuito, mas não substitui uma consulta de oftalmologia nem permite excluir todos os problemas oculares. Sempre que se justifique, será importante procurar uma avaliação clínica especializada.

O futuro também se protege com a visão

Neste Mês da Visão, o compromisso da Alain Afflelou do Funchal é simples: aproximar a prevenção das famílias e lembrar que cuidar da visão das crianças é investir no seu bem-estar, na sua aprendizagem e no seu futuro.

Porque uma dificuldade visual não deve ser confundida com falta de atenção. E porque nenhuma criança deve ficar para trás por um problema que poderia ter sido identificado mais cedo.

Jornadas gratuitas de rastreio visual infantil — Alain Afflelou Funchal

Data: sábado, 17 de outubro de 2026

sábado, 17 de outubro de 2026 Local: Alain Afflelou Funchal — Centro Comercial Anadia, lojas 47 e 48 (1.º andar)

Alain Afflelou Funchal — Centro Comercial Anadia, lojas 47 e 48 (1.º andar) Informações e contactos: 291 657 638

Cuide hoje da visão do seu filho. O futuro merece ser visto com clareza.

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